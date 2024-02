Juric: "Orgoglioso della nostra prestazione, siamo stati sfortunati"

Tempo di lettura: 3 minuti

TORINO LAZIO JURICPOST PARTITA - Al termine di Torino-Lazio, Juric ha analizzato il risultato del match valido per il recupero della ventunesima giornata di Serie A.

Torino - Lazio, le parole di Juric nel post partita

Queste le dichiarazioni di Juric ai microfoni di Sky nel post partita di Torino - Lazio:

"Uno dei miglior Toro da quanto alleno. Abbiamo talmente dominata che è incredibile pensare di perderla, abbiamo avuto sfortuna, un miracolo di provedel... è andata così"

"la palla a cataldi non doveva mai arrivare ma che vuoi dire? tante azioni, tante cose, non abbiamo fmai fatto passare il centrocampo. C'è dispiacere ma consapevolezza di essere forti, abbiamo forza e idee e dobbiamo continuare così."

Cosa si può migliorare?

"Oggi contro una grande squadra, si può migliorare concretizzando meglio. I ragazzi possono competere, quelli che sono venuti come Masina si presenta e gioca bene. C'è lo spirito gisuto e continuiamo su questa strada, anche Sanabria sfortunato."

orgoglioso dell'esperienza?

"Sono orgoglioso, siamo riusciti a costruire nonostante i problemi finanziari che gioca così. C'è sempre voglia di fare di più e fa parte del DNA del Torino. Possiamo farcela ancora di più, c'è sempre possibilità di migliorare. La partita di oggi, oltre la sconfitta, mi sono divertito molto. Voglio continuare così perchè stasera era un bel vedere."

Come ha migliorato Bellanova

"A me piacciono i ragazzi che vogliono imparare e migliorarsi. Lui è così, in fase difensiva sta alzando il livello di concentrazione e vedo pochi giocatori come lui. Oggi ha fatto una partita strepitosa, siamo molti contenti di lui."

Torino - Lazio, le parole di Juric a Dazn

"Sono dispiaciuto per il risultato ma sono orgoglioso dei ragazzi. Una delle migliori partite di questa stagione. Sotto porta siamo stati sfortunati"

Cosa è mancato al Torino

"Ci è mancato il gol. Nel primo tempo non ci siamo riusciti. Anche nel secondo ne potevamo fare di più e al primo tiro abbiamo subito il gol dalla Lazio. Ora affronteremo la Roma allo stesso modo. Se riusciamo a giocare così faremo tanti punti. Alcune volte escono queste prestazioni fantastiche e non si porta a casa punti. può capitare ma bisogna continuare sempre così"

Sulla prestazione del Torino

"Hanno approcciato la partita come dovevano farla. Questa pressione gli ha fatto bene ai ragazzi. Ho visto la squadra come dove scendere in campo. Ho fatto i complimenti hai ragazzi e gli ho detto di continuare così. Siamo sulla strada giusta. Bellanova se continua così può tranquillamente andare in nazionale"

Sull'obbiettivo del Torino

"Il mio sogno è andare in europa se ce la facciamo o non ce la facciamo non loso. Ma sono soddisfatto e mi sono divertito in questa partita sono stati tutti bravissimi"

Sul suo futuro

"Per il futuro abbiamo ottimi rapporti per me non c'è nessun problema lavoriamo benissimo insieme. poi su questi discorsi ci si alimentano sempre tante notizia"

Le parole di Juric in conferenza stampa post partita

"Sono orgoglioso, il calcio è così. È una delle migliori gare da quando sono qui, ci sono rimpianti perché quando giochi così... Complimenti ai ragazzi, dobbiamo essere consapevoli di ciò che possiamo fare e pensare alla prossima. Giocando sempre così, potremo vincere".

Può lasciare frustrazione?

"No. Vedo bene i ragazzi, una squadra sul pezzo e ho paura solo degli infortunati. Dobbiamo essere contenti, non frustrati. Abbiamo creato e loro non hanno passato la metà campo per un'ora. C'è stato uno shock, ma ci siamo ripresi: deve rimanere solo questo, dobbiamo migliorare in zona gol ma non l'abbiamo buttata dentro. Abbiamo quattro giorni per preparare la Roma, vogliamo dare una gioia ai tifosi. Mi sono piaciuti, hanno capito che partita abbiamo fatto".

Che partita sarà contro la Roma?

"Con De Rossi fanno cose diverse, come si difendono e come attaccano. Sarà una bella sfida. Ho la sensazione che possiamo competere, dobbiamo essere al massimo perché le altre sono più forti sulla carta ma possiamo competere".

Come ha visto Vlasic?

"È stato uno spettacolo. Ha grande volontà di imparare, in Russia faceva un calcio anarchico e d'impulso, ora gli stiamo trovando la posizione. Oggi ha fatto una gara strepitosa, gli è mancato solo il gol".