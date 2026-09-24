NOTIZIE
Juric affronta la Lazio: i biancocelesti sono la bestia nera del tecnico
Terminata la maxi sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, torna in campo la Serie A con Lazio Monza, in programma l’11 ottobre alle ore 15.00: i precedenti di Juric contro i biancocelesti sono tutt’altro che positivi…
LEGGI ANCHE: Ciapparoni: “La protesta è unica, ecco perché ne parla tutta Europa”
Lazio Monza, i precedenti di Juric contro i biancocelesti
Sono in totale 15 i precedenti incroci fra la Lazio e Ivan Juric e il bilancio sorride ai biancocelesti. Il tecnico dei brianzoli, infatti, ha vinto solo in 2 occasioni. Per il resto, lo score parla di 7 trionfi della Lazio e 6 pareggi. Proprio in parità si concluse l’ultima sfida fra l’allenatore croato e i capitolini: era il 19 ottobre 2025 e la sfida della New Balance Arena si concluse sullo 0-0. Da sottolineare il fatto che le uniche due vittorie del tecnico siano arrivate all’Olimpico, dove si giocherà la sfida di domenica 11 ottobre: Lazio-Verona 1-2 (12 dicembre 2020) e Lazio-Torino 0-1 (22 aprile 2023).
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI8 ore ago
Cataldi è pronto al ritorno in campo: ecco quando l’esordio stagionale
-
INFORTUNATI9 ore ago
Infortunio Rovella, si attendono gli esami: ecco le possibili risposte
-
INFORTUNATI8 ore ago
Dele-Bashiru scalpita, è pronto a tornare: ecco quando!
-
NOTIZIE2 giorni ago
La Lazio saluta Gigot: ecco quanto risparmia Lotito sull’ingaggio