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Juric affronta la Lazio: i biancocelesti sono la bestia nera del tecnico

Published

3 ore ago

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Juric precedenti Lazio

Terminata la maxi sosta dedicata agli impegni delle Nazionali, torna in campo la Serie A con Lazio Monza, in programma l’11 ottobre alle ore 15.00: i precedenti di Juric contro i biancocelesti sono tutt’altro che positivi…

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Lazio Monza, i precedenti di Juric contro i biancocelesti

Sono in totale 15 i precedenti incroci fra la Lazio e Ivan Juric e il bilancio sorride ai biancocelesti. Il tecnico dei brianzoli, infatti, ha vinto solo in 2 occasioni. Per il resto, lo score parla di 7 trionfi della Lazio e 6 pareggi. Proprio in parità si concluse l’ultima sfida fra l’allenatore croato e i capitolini: era il 19 ottobre 2025 e la sfida della New Balance Arena si concluse sullo 0-0. Da sottolineare il fatto che le uniche due vittorie del tecnico siano arrivate all’Olimpico, dove si giocherà la sfida di domenica 11 ottobre: Lazio-Verona 1-2 (12 dicembre 2020) e Lazio-Torino 0-1 (22 aprile 2023).

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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