JUVE LAZIO – Manca sempre meno al big match tra Juventus e Lazio. Le due squadre chiuderanno domani all’Allianz Stadium la 34ª giornata di Serie A. Quello che doveva essere lo scontro Scudetto, si è trasformata in una partita in cui le due compagini hanno obiettivi diversi. I bianconeri possono virtualmente chiudere il discorso campionato dato che una vittoria li allontanerebbe dall’Atalanta, in attesa del difficile test di stasera dell’Inter contro la Roma. La squadra di Inzaghi è alla ricerca disperata di punti, ne ha totalizzato 1 nelle ultime 4 partite, e vuole assicurarsi un posto in Champions quanto prima.

Juve-Lazio, cosa è cambiato

7 mesi fa lo scenario era tutt’altro. I capitolini battevano due volte nel giro di un mese gli uomini di Sarri, entrambe con il risultato di 3-1. La Lazio era bella e pimpante, la Juve zoppicava e non convinceva. Oggi, per certi versi, la situazione si è capovolta. Come riporta il Corriere dello Sport, di diverso innanzitutto c’è la condizione dei due bomber. Immobile, ancora capocannoniere della Serie A, ha segnato solo 2 gol nel post lockdown. Ronaldo, invece, viaggia ad una media di un centro a partita e ora insidia Ciro a una sola lunghezza in classifica marcatori. Anche il modo di giocare dei bianconeri è cambiato, con Dybala di nuovo al centro del gioco in un tridente formato da lui, CR7 e il ritrovato Bernardeschi, assente contro la Lazio per squalifica. A proposito di assenze, sono tante quelle che hanno dilaniato la rosa di Inzaghi da quando il campionato è ripartito. Anche per domani il tecnico avrà difficoltà a schierare il suo undici, tra infortunati e squalificati che non gli permettono di avere ricambi.

