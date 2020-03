Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS ALEX SANDRO DANILO – Sale a 7 il numero dei calciatori della Juventus fuori dall’Italia in questo periodo di emergenza sanitaria. Oltre a Cristiano Ronaldo, Pjanic, Khedira, Douglas Costa e Higuain, si aggiungono anche Danilo e Alex Sandro. I due terzini, come riportato dal Corriere dello Sport, sono tornati in Brasile dopo aver rispettato il periodo di isolamento impostogli a causa della positività di Rugani. Anche in patria i due calciatori saranno comunque costretti a rispettare un periodo di quarantena, ma almeno lo faranno accanto alle rispettive famiglie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.