MATTIA DE SCIGLIO LAZIO – I grandi risultati ottenuti dalla Lazio in Serie A convincono sempre di più. Nonostante la brutta parentesi in Europa, la posizione in classifica dei biancocelesti fa ben sperare i tifosi per un proseguo positivo. Gli aquilotti ora potranno sfruttare tutte le loro forze in campionato per provare a rimanere in vetta.

Le parole di Mattia De Sciglio

La partita vinta contro i bianconeri ha consolidato il terzo posto in classifica dei biancocelesti, che ora sperano di proseguire bene in campionato. Il difensore della Juventus, Mattia De Sciglio, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha dedicato due parole anche ai ragazzi di Simone Inzaghi: “Inter e Lazio sono entrambe avversarie per lo Scudetto”.