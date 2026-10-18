Trentuno anni dopo, Torino espugnata per 0-3: l’Aquila vola sull’Allianz

Festa biancoceleste all’Allianz Stadium: dopo anni di trasferte infelici, la Lazio torna a battere la Juventus in casa sua, con un netto 0-3: l’ultimo precedente risale a più di 30 anni fa.

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Allianz Stadium espugnato, la Lazio batte 0-3 la Juventus: il precedente

Tabù sfatato: la Lazio vince anche a Torino e si conferma la sorpresa del campionato. Nove anni dopo l’ultima volta (2017), l’Aquila torna a volare sull’Allianz Stadium. Allora, Simone Inzaghi sedeva sulla panchina biancoceleste, mentre la doppietta di Immobile e i guantoni di Strakosha – che aveva ipnotizzato Dybala dal dischetto al 97′ – avevano firmato la vittoria (1-2). L’unica negli ultimi 24 anni.

Un risultato tanto netto come un 3-0 senza appello a favore della Lazio in casa della Juventus non si vedeva addirittura dal calcio super-offensivo di Zeman. Era il 7 maggio del 1995 e Di Matteo, Boskic e Venturin avevano regalato ai tifosi biancocelesti una notte da sogno. Una notte come quella di oggi.

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