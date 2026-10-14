Vincere a Torino è un’impresa titanica: i precedenti fra Juventus e Lazio

Il big match della settima giornata di Serie A sarà Juventus Lazio, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45: vediamo i precedenti fra le due compagini.

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I precedenti fra la Juventus e la Lazio sono nettamente appannaggio della Vecchia Signora.

In 198 sfide fra i bianconeri e i biancocelesti, la Lazio ha collezionato 50 successi, 46 pareggi e 102 sconfitte. Ancora più netto il bilancio se si considerano le gare in casa della Vecchia Signora, con sole 16 vittorie dei capitolini, 23 pareggi e 62 sconfitte.

Nonostante l’attuale primo posto in classifica, è evidente come si tratti di un’impresa titanica per i ragazzi di Gattuso. Lo scorso anno i biancocelesti pareggiarono per 2-2 contro la Juventus, ma quest’anno forse nessun tifoso laziale firmerebbe per un pari.

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