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Vincere a Torino è un’impresa titanica: i precedenti fra Juventus e Lazio
Il big match della settima giornata di Serie A sarà Juventus Lazio, in programma domenica 18 ottobre alle ore 20:45: vediamo i precedenti fra le due compagini.
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I precedenti fra la Juventus e la Lazio sono nettamente appannaggio della Vecchia Signora.
In 198 sfide fra i bianconeri e i biancocelesti, la Lazio ha collezionato 50 successi, 46 pareggi e 102 sconfitte. Ancora più netto il bilancio se si considerano le gare in casa della Vecchia Signora, con sole 16 vittorie dei capitolini, 23 pareggi e 62 sconfitte.
Nonostante l’attuale primo posto in classifica, è evidente come si tratti di un’impresa titanica per i ragazzi di Gattuso. Lo scorso anno i biancocelesti pareggiarono per 2-2 contro la Juventus, ma quest’anno forse nessun tifoso laziale firmerebbe per un pari.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|16
|6
|2
|LAZIO
|16
|6
|3
|Roma
|14
|6
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Como
|11
|6
|7
|Napoli
|10
|6
|8
|Juventus
|10
|5
|9
|Frosinone
|10
|6
|10
|Sassuolo
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Genoa
|4
|6
|18
|Fiorentina
|4
|6
|19
|Bologna
|2
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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