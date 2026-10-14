A Formello si prepara la squadra anti-Juve: Sutalo vuole esserci

Preparazione con vista sul big match Juventus Lazio a Formello: gli allenamenti sono ripresi stamattina e proseguiranno fino alla rifinitura di sabato, quella decisiva prima della sfida. Gennaro Gattuso dovrebbe recuperare soltanto Matteo Cancellieri rispetto ai convocati di domenica scorsa.

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Allenamenti a Formello prima di Juventus Lazio: le ultime

L’esterno italiano, nei giorni di vacanza post-Venezia, si era procurato una ferita al ginocchio: dal momento che non si era mai potuto allenare con i compagni, l’allenatore biancoceleste ha preferito tenerlo fuori, contro il Monza. Il rientro per Torino passerà dagli sforzi degli allenamenti, a ridosso della sfida con la Juventus, filtra ottimismo ma si vedrà nel giro di un paio di giorni.

Rimarranno invece fuori tutti gli altri calciatori ancora in infermeria. Non si vogliono correre rischi di recuperi affrettati.

Marusic e Rovella dovrebbero tornare per Lazio Parma, in programma sabato 24 ottobre. Entrambi saranno out a causa delle lesioni muscolari rimediate nelle prime giornate di campionato. In regia, a prescindere, sarebbe stato confermato Belahyane, uno dei più in forma della rosa. Ora ci potrebbe essere spazio anche per Cataldi, seppure il calciatore è ancora lontano dalla migliore condizione, dopo la preparazione atletica saltata e gli ultimi fastidi all’adduttore.

Gudmundsson, invece, è alle prese con la lussazione alla spalla sinistra: ciò significa che il suo stop sarà scontato, almeno per le prossime due partite. L’islandese ha il braccio bloccato con un tutore. Gattuso sembra intenzionato a cambiare almeno un interprete in difesa: Sutalo è in vantaggio su Doekhi per fare coppia con Provstgaard.

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