La Juve soffre un certo tipo di squadre: come approccerà la Lazio?

In queste prime uscite stagionali la Juventus ha dimostrato di soffrire le squadre che tengono il baricentro piuttosto basso, un atteggiamento che la Lazio non ha praticamente mai mostrato: Gattuso cambierà l’approccio contro i bianconeri domenica sera?

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Gattuso prepara il big match di domenica contro la Juventus: c’è da capire che tipo di approccio adotterà la Lazio.

Pressing alto sui portatori di palla nella metà campo avversaria, intensità costante fin dai primissimi minuti di gioco, linea difensiva molto alta, quasi sulla linea di centrocampo. Il gioco aggressivo di Gattuso fino ad ora ha dato i suoi frutti, proiettando la Lazio in vetta alla classifica insieme all’Inter. Ma contro la Juventus, che arriva all’appuntamento con il big match di domenica non in forma smagliante, potrebbe essere opportuno compiere delle profonde riflessioni.

Il tecnico biancoceleste ha detto a chiare lettere che questa Lazio non sa gestire il risultato, inevitabile quindi che “si debba sempre andare”, ma contro la Vecchia Signora fino ad ora hanno funzionato i classici catenacci, con conseguenti ripartenze. È innegabile che la squadra di Spalletti fatichi terribilmente contro le squadre che tengono il baricentro basso, non avendo un vero e proprio costruttore di gioco che riesce a favorire la fase di impostazione offensiva. Il risultato è che spesso gli attaccanti juventini non riescano a trovare facilmente la via del gol.

A onor del vero, c’è da dire che la Juve ha creato comunque un buon numero di occasioni da rete, ma i suoi attaccanti (Kolo Muani in particolare) si sono dimostrati poco lucidi sotto porta. Gattuso e i suoi collaboratori avranno senza dubbio studiato meticolosamente la partita, c’è da capire se attueranno delle contromosse visti i presupposti appena enunciati o se non vorranno rinunciare alla spavalderia di una squadra che fin qui ha dato spettacolo, pur rischiando spesso di subire gol. Per fortuna “santo” Mandas ha permesso ai capitolini di portare a casa il bottino pieno 5 volte su 6.

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