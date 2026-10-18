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Bomber nella storia: quali hanno giocato sia per la Juve sia per la Lazio

Published

21 minuti ago

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Juventus Lazio bomber

Juventus Lazio è una sfida legata da un filo conduttore che collega Torino a Roma: quello relativo ai bomber di razza; come ricorda il Corriere dello Sport, ve ne sono numerosi che hanno vestito entrambe le casacche e lasciato il segno in tutte e due le città. 

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I bomber che hanno giocato con Lazio e Juventus

Iniziamo ricordando Pierluigi Casiraghi, in bianconero dal 1989 al 1993, dove conquistò due Coppe Uefa e una Coppa Italia, prima di trasferirsi alla Lazio e realizzare 56 gol vincendo un’altra Coppa Italia.

Il secondo è Alen Boksic, l’alieno biondo: inizia nella Capitale nel 1993 e arriva poi a Torino nel 1996, prima di tornare in biancoceleste per vincere lo scudetto del 2000.

Poi c’è naturalmente Christian Vieri, che alla Juve ha giocato un solo anno, vincendo comunque scudetto, Intercontinentale e Supercoppa Europa, mentre con la Lazio ha alzato la Coppa delle Coppe.

Seguono Marcelo Salas, Alessandro Matri, e l’ex capitano laziale Ciro Immobile, cresciuto nel vivaio bianconero e arrivato in biancoceleste per riscrivere la storia, segnando 207 gol, superando addirittura Piola.

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