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Qui Juventus, scoppia il caso Conceicao: a rischio con la Lazio
Nel corso dell’incontro di Europa League tra Celta Vigo e Juventus, la sostituzione comandata da Spalletti al 64′ ha mandato su tutte le furie Francisco Conceicao, che non ha nascosto il proprio malumore dopo aver lasciato il campo a Nico Gonzalez: dopo lo scontro con il tecnico, l’esterno portoghese rischia ora di saltare la gara contro la Lazio.
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Juventus Lazio, scontro Conceicao Spalletti: il portoghese rischia l’esclusione
Luciano Spalletti potrebbe decidere di fare a meno di Francisco Conceicao per la gara di domenica sera contro la Lazio. Il rapporto fra i due, infatti, si è decisamente incrinato dopo che l’esterno portoghese non ha accettato di buon grado la sostituzione decisa dal tecnico. Uscito dal campo, si è recato direttamente negli spogliatoi senza passare dalla panchina, salvo poi tornarci poco dopo. Dunque, ha scagliato pugni alla panchina e ci sarebbe stato un diverbio con l’allenatore. Nel postpartita, entrambi i protagonisti si sono presentati di fronte ai microfoni di Sky per parlare dell’accaduto, mentre resta da capire se il caso possa dirsi rientrato o se il figlio d’arte sarà escluso dalla gara contro la Lazio.
Le parole di Conceicao a Sky nel postpartita
Nel postpartita, Conceicao ha provato spiegare l’accaduto, nel tentativo di far rientrare il caso: “Non ho litigato con nessuno: sono uscito, ho dato una piccola botta alla panchina e non ho litigato con nessuno dello staff. Non abbiamo parlato, non abbiamo avuto un dialogo con nessun membro dello staff: sono andato negli spogliatoi, sono andato a cambiare la maglia e in bagno e sono tornato dentro. Devono uscire cose vere e non questo”
Le parole di Spalletti a Sky nel postpartita
“Gli conviene essere arrabbiato con se stesso, perché se no se ne può parlare insieme. Penso faccia a bene a fare così, se ha qualcosa da dire, penso ce l’abbia con se stesso per quella che è stata la prestazione. Al di là del fatto della prestazione, però poi è scivolato tre volte all’inizio, il campo lo andiamo a provare, bisogna provarlo seriamente. Poi è uscito al 70′, c’è un’altra partita fra due giorni, questi atteggiamenti, se lo ha fatto – perché i miei collaboratori mi dicono di no -, se ha fatto qualcosa poi, ci spiegherà quello che gli dobbiamo dare e vedremo di saldarlo”.
In attesa di sapere se il caso può dirsi rientrato, resta il dubbio di una sua possibile esclusione contro la Lazio.
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