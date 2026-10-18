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Juventus-Lazio si ferma per… un diverbio in tribuna

Published

3 ore ago

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Juventus Lazio diverbio tribuna

Intorno al 15′ del primo tempo di Juventus Lazio la partita subisce un’inaspettata battuta d’arresto: un diverbio in tribuna, a due passi dal campo, costringe l’arbitro Massa ad interrompere temporaneamente il match.

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Un diverbio in tribuna interrompe Juventus Lazio: il gioco riprende dopo pochi minuti

Un fatto inaspettato interrompe per pochi minuti il match tra Juventus e Lazio: nella tribuna si accende un diverbio tra due tifosi, e i giocatori ritardano la messa in gioco del pallone da fallo laterale, con il consenso dell’arbitro Massa. Il campo da gioco, infatti, si trova a pochi passi dagli spalti dell’Allianz Stadium, e i calciatori hanno potuto assistere in prima persona alla scena, distraendosi. Come confermato poco dopo da Pierluigi Pardo, i due protagonisti del litigio sono stati allontanati, prima che il gioco potesse riprendere.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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