Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO – La 34ª giornata si chiuderà domani con il posticipo Juventus-Lazio. Il match, nonostante non valga per lo Scudetto come preventivato da molti, ha comunque il fascino delle grandi sfide. Sarà possibile vedere l’incontro in esclusiva su Sky domani, lunedì 20 luglio, alle 21:45. I canali di riferimento sono 251 e Sky Sport Serie A.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.