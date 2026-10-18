Derby tra due ex CT delusi: la sfida inattesa in Juventus Lazio

Il big match di questa sera non sarà solo una sfida di campionato, ma avrà anche altri sottotemi: come riportato dal Corriere dello Sport, Juventus Lazio sarà l’incontro insperato, ed estremo, tra due ex ct della Nazionale, entrambi legati dalla delusione: uno per la brutta figura europea e l’altro per la mancata qualificazione al Mondiale.

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Juventus Lazio mette di fronte due ex CT della Nazionale

Da una parte c’è Spalletti, che insegue certezze e pressioni per stimolare il suo gruppo bianconero. Dall’altra il guerriero Gattuso, pronto a lottare all’Allianz Stadium, a difesa di un primo posto inaspettato, dopo un avvio di stagione da record. Le ambizioni dei club sono diverse: la Vecchia Signora, se non vince, rischia la crisi, che ha conosciuto fin troppo spesso, in tempi recenti. La Lazio, trionfando a Torino, cambierebbe inevitabilmente il proprio status da promessa a realtà del campionato.

È un vero e proprio crash test per la squadra capitolina, chiamata a cercare conferme dopo una bella vittoria contro il Monza che ha però mostrato problemi di tenuta in difesa. Secondo il tecnico, la Lazio non sa gestire le partite. Ciò richiede l’applicazione di pressing e corsa efficaci, per 90 minuti, prendendo tutti i riferimenti possibili dai bianconeri. Le chiavi saranno il controllo delle avanzate dei padroni di casa, oltre che la limitazione delle progressioni di Kolo Muani e degli esterni d’attacco. Ognuno dovrà stare al suo posto per provare a tenere testa a una Juve galvanizzata dal successo europeo di Vigo.

Classifica, principi di gioco, condizione emotiva e ambientale. Tutto appare rovesciato come nessuno immaginava, in vista di questa sfida. Dentro c’è la sfida estrema tra i due ex ct. Entrambi cercano qualcosa di forte e inatteso, un’emozione superiore, un modo per superare una delusione incancellabile. Al momento, Gattuso sembra riuscirci meglio. Nonostante la sua onta sia più recente, è quello meglio collocato in classifica.

Come segnala l’Opta. e riporta il CdS, non era mai successo, nella storia del campionato, che la Juve affrontasse la Lazio, nel girone d’andata, con ben 5 punti di ritardo. Spalletti, anche alla luce di questo, deve rialzarsi, perché ha l’obbligo di riportare i bianconeri in Champions. Se Gattuso si piazzasse a maggio al settimo posto, invece, l’ultimo valido per l’Europa, si griderebbe al miracolo. Il risultato ha un peso questa sera, anche se siamo a inizio torneo. Eccome.

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