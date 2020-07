Tempo di lettura: 2 minuti

JUVENTUS LAZIO FORMAZIONI CRONACA – La 34^giornata del campionato di Serie A vivrà il suo culmine lunedì sera quando, all’Allianz Stadium, si accenderanno i riflettori su Juventus-Lazio. Se qualche settimana fa lo scenario di presentazione del match poteva far parlare di scontro diretto per lo scudetto, adesso gli obiettivi delle due squadre sembrano leggermente divergere. Entrambi reduci da un pareggio, rispettivamente contro Sassuolo e Udinese, i bianconeri vogliono tornare a vincere dopo tre turni senza successi. I biancocelesti, dal canto loro, devono conquistare gli ultimi punti per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Obiettivo minimo di una stagione dove si erano sognati traguardi più prestigiosi. Juventus Lazio, di seguito le formazioni, la cronaca e dove vederla in tv.

Juventus – Lazio

Serie A TIM 2019-2020, 34ª giornata

Allianz Stadium, Torino – lunedì 20 luglio, ore 21:45

Juventus Lazio

Le probabili formazioni di Juventus Lazio

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.

Allenatore: Maurizio Sarri

INDISPONIBILI: De Sciglio, Chiellini, Khedira

SQUALIFICATI: Bernardeschi

DIFFIDATI: Bentancur, Rabiot, Bonucci

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Allenatore: Simone Inzaghi

INDISPONIBILI: Radu, Marusic, Lulic, Leiva, Correa, Raul Moro

SQUALIFICATI: Patric

DIFFIDATI: Acerbi, Bastos, Cataldi, Leiva, Lazzari

Juventus Lazio dove vederla in tv

Juventus-Lazio si disputerà la sera di lunedì 20 luglio 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dell’Allianz Stadium di Torino. Il fischio d’inizio della partita è previsto per le ore 21.45. La partita sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky, canale 251 del satellite. Il match potrà essere visto anche in diretta streaming grazie a Sky Go. Opzione per seguire Juventus-Lazio sarà anche Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky che consente di vedere anche le partite di Serie A.

I marcatori di Juventus Lazio

–

Gli ammoniti

–

Le sostituzioni

–

La cronaca del match

Dettagli Data Ora League Stagione Match Day 20 Luglio 2020 21:45 21:45 Serie A 2019-2020 34

Stadio Allianz Stadium Corso Gaetano Scirea, 50, 10151 Torino TO, Italia

