Isaksen è una freccia appuntita: il danese ha già segnato allo Stadium

Gattuso ha le idee chiare per Juventus Lazio: l’allenatore biancoceleste si affiderà allo stesso tridente che ha sfidato il Monza: i prescelti in attacco saranno ancora Isaksen, Noslin e Zaccagni, nella speranza che uno dei tre riesca ad emulare Ciro Immobile, il quale ha firmato l’ultima vittoria della Lazio allo Stadium, nel 2017, che è anche l’unica nel giovane impianto torinese.

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Per Juventus Lazio, Gattuso si affida a Gustav Isaksen nel tridente

Come riporta il Corriere dello Sport, parlando del big match di questa sera, Isaksen si è sbloccato contro il Monza e, dal momento che ha legato ai bianconeri il bel ricordo della rete del raddoppio dello scorso anno a Torino, può ripetersi. Il danese chiuderà il reparto avanzato assieme a un Noslin da raccordo e un Zaccagni esterno puro, tentando di dare continuità a un ottimo periodo per la Lazio.

Il tridente biancoceleste è stato finora sempre complementare: nell’ultimo incontro casalingo, Noslin ha fornito l’assist a Isaksen e Zaccagni ha partecipato al gol finale, siglato da Pinamonti. La Lazio, ancora imbattuta in campionato, non perde da sette partite di Serie A e proverà ad allungare la striscia a otto di fila, affidandosi ancora agli stessi tre interpreti offensivi, tutti molto in palla, come si suol dire.

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