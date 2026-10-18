Connect with us

NOTIZIE

Contro la Juventus Lazio in campo con la maglia Home

Published

54 minuti ago

on

juventus lazio maglia home

La Lazio ha svelato sui propri profili social che questa sera contro la Juventus allo Stadium scenderà in campo con la maglia Home.

LEGGI ANCHE: LIVE Juventus Lazio: ecco le formazioni ufficiali

Lazio in campo con la maglia Home nella sfida dello Stadium contro la Juventus, il post della società biancoceleste.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 Roma 17 7
3 LAZIO 16 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI