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Contro la Juventus Lazio in campo con la maglia Home
La Lazio ha svelato sui propri profili social che questa sera contro la Juventus allo Stadium scenderà in campo con la maglia Home.
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Lazio in campo con la maglia Home nella sfida dello Stadium contro la Juventus, il post della società biancoceleste.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|Roma
|17
|7
|3
|LAZIO
|16
|6
|4
|Cagliari
|13
|6
|5
|Milan
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|6
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|6
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|4
|6
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|0
|6
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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