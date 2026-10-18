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Noslin è il prescelto: l’olandese sa come colpire la Juve

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3 ore ago

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Noslin Juventus Lazio

La vittoria a Torino, ai biancocelesti, manca da quasi 10 anni: gli ultimi 3 punti nel capoluogo piemontese sono arrivati nel lontano 2017, ma la Lazio è ottimista e spera di avere un’arma in più, nel suo attacco, per tornare a vincere in casa della Juventus: il suo bomber olandese Tijjani Noslin.

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Juventus Lazio, l’arma in più biancoceleste è TJ Noslin

Come riporta il Messaggero, nella sua edizione domenicale, Gattuso ha le idee chiare, in attacco. Il tecnico si affiderà a Noslin per provare a battere la Juve, sperando di fare bottino pieno. È lui il calciatore della Lazio con lo score migliore contro i bianconeri, protagonista di gol che sono significati un successo e due pari.

Fu proprio contro i bianconeri che l’avanti olandese segnò, nel febbraio 2024, il suo primo gol in Serie A. Ora l’attaccante vuole migliorare il proprio score, magari anche facendosi perdonare quella marcatura incredibilmente divorata, 8 mesi fa, sul 2-1 per la Lazio, poco prima del 2-2 finale realizzato da Kalulu che beffò i ragazzi di Sarri.

L’importanza di Noslin in questo campionato è sotto gli occhi di tutti. Non si è conquistato il posto da titolare nella Lazio per caso: come riporta il Messaggero, dopo Zhegrova e Marcus Thuram, Noslin è il calciatore più incisivo d’Italia nel rapporto tra partecipazioni ai gol e minuti giocati. La sua media è di una partecipazione, dunque gol oppure assist, ogni 65′. L’olandese è chiaramente un fattore per la Lazio.

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