Connect with us

NOTIZIE

Juventus Lazio, tifosi bianconeri protestano fuori dallo stadio

Published

1 ora ago

on

juventus lazio protesta tifosi bianconeri

A poco più di un’ora dal fischio di inizio di Juventus Lazio, i tifosi bianconeri si sono radunati all’esterno dello stadio per portare avanti la protesta che li ha portati a non entrare per il big match di questa sera.

LEGGI ANCHE: Trentanove anni degli Irriducibili, a Lazio Padova il primo striscione

Come annunciato nei giorni scorsi, i gruppi organizzati della tifoseria della Juventus resteranno fuori dallo Stadium per protesta.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 07ª 18/10/2026 · 20:45
Juventus
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 06ª 11/10/2026 · 15:00
Lazio
3-1
Finale
Monza
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 Roma 17 7
3 LAZIO 16 6
4 Cagliari 13 6
5 Milan 12 6
6 Como 11 6
7 Juventus 11 6
8 Napoli 10 6
9 Frosinone 10 6
10 Atalanta 9 6
11 Sassuolo 8 6
12 Torino 7 6
13 Lecce 6 6
14 Bologna 5 6
15 Udinese 4 6
16 Monza 4 6
17 Parma 4 6
18 Genoa 4 6
19 Fiorentina 4 6
20 Venezia 0 6
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI