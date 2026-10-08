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Qui Juve, buone notizie per Spalletti dall’infermeria: chi recupera per la Lazio
Poco più di una settimana e la Lazio sarà di scena a Torino per affrontare la Juventus: il tecnico bianconero Spalletti potrà contare su alcuni recuperi dall’infermeria tra gli infortunati.
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Cabal torna a disposizione, Alajbegovic non preoccupa
Come riportato da TMW, proseguono i recuperi in casa Juventus con i bianconeri che affronteranno il Cagliari questa domenica. La gara successiva sarà contro la Lazio a Torino e per questa data Spalletti avrà a disposizione anche Cabal, rientrato oggi alla Continassa e reduce dalla lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. In gruppo questa mattina anche Aljbegovic che aveva accusato un fastidio muscolare con la Bosnia durante la sosta. Le sue condizioni tuttavia non destano preoccupazioni.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|2
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|5
|3
|LAZIO
|13
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|5
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|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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