Juventus, prima il turnover ora l’all-in: le scelte di Spalletti contro la Lazio

Vittoria in rimonta e crisi scongiurata per la Juventus che in Europa League, dopo essere andata sotto, ha battuto il Celta Vigo per 1-2, turnover in coppa per Spalletti che è pronto a fare all-in contro la Lazio: le scelte del tecnico.

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Juventus-Lazio, le scelte di Spalletti

Non il migliore avvio di campionato per una Juventus che spende come una big ma ottiene risultati modesti, al punto che qualcuno ha già iniziato a parlare di un possibile avvicendamento in panchina. Le solite voci vedrebbero Conte prendere il posto di Spalletti da qui a breve. Il tecnico toscano sa di essere nell’occhio del ciclone e in Europa League ha rischiato, con il turnover, pensando anche alla gara con la Lazio: uno scontro che potrebbe essere già da dentro o fuori per il club bianconero che domenica sera ospiterà la Lazio e lo farà ripartendo dai “titolari”.

Chi gioca domenica sera

Per la Gazzetta dello Sport di oggi, Spalletti dovrebbe ripartire da Bremer al centro della difesa accompagnato dal nuovo acquisto Lucumi. Davanti, invece, Nico Gonzales e Kolo Muani dovrebbero tornare in campo dal primo minuto. Un’altra pedina preziosa è quella di Zhegrova, cercato dalla Lazio in ed escluso dall’elenco dei calciatori convocabili in Europa, domenica di nuovo a disposizione. Così come Boga che non è ancora al meglio ma dovrebbe far parte del gruppo.

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