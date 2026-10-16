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Spalletti contro Gattuso, uno è imbattuto e l’altro sogna il record

Published

3 ore ago

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Juventus Lazio Spalletti Gattuso

La sfida tra Spalletti e Gattuso è un po’ la sfida degli ultimi due CT della Nazionale, ma oggi i due tecnici di Juventus e Lazio si giocano molto di più: se il bianconero è imbattuto in casa, il biancoceleste sogna il record.

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Juventus-Lazio è anche Spalletti contro Gattuso

Il fischio d’inizio è previsto per domenica sera, alle 20.45, presso l’Allianz Stadium di Torino. Una sfida da vertice e non solo per Spalletti e Gattuso che sanno di giocarsi anche qualcosa di personale. Spalletti, infatti, rivelano le statistiche di Lottomatica.sport, vuole difendere il prestigio di essere ancora imbattuto in casa dei bianconeri. Gattuso, invece, dopo aver vinto 5 partite su 6, nessuno lo aveva mai fatto prima alla guida della Lazio, vuole portare a casa anche il sesto trionfo. Insomma, i presupposti per assistere ad un match pregno di significato ci sono tutti.

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