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Juventus Lazio, quando si gioca a ottobre i biancocelesti non sorridono
Il calcio è un gioco di numeri e c’è una statistica particolare da tenere in considerazione, rispetto ai match tra Juventus e Lazio che si sono svolti a Torino in ottobre: come riportato da Il Cuoio, speciale calcistico all’interno del Corriere dello Sport, i precedenti tra le due squadre giocati in questo mese sorridono quasi tutti ai bianconeri.
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La statistica di ottobre tra Juventus e Lazio
La storia inizia il 6 ottobre del 1935, con la prima vittoria della Vecchia Signora. Alla Lazio c’era ancora Silvio Piola e la Juventus era la colonna vertebrale dell’Italia campione del mondo. Poi trascorrono 25 anni prima di un’altra sfida in ottobre, ed è un altro successo bianconero, 3-1, risultato che si ripete il 28 ottobre 1973, in cui la Lazio di Maestrelli, che peraltro quella stagione vincerà il campionato, cade a Torino.
Passano 17 anni e il 21 ottobre 1990, al vecchio Delle Alpi, la gara finisce in parità, 0-0, per arrivare in seguito al 2017, l’anno dell’unica vittoria ottenuta dalla Lazio a Torino, nel mese di ottobre. L’ultimo precedente è di due anni fa, il 19 ottobre 2024, terminato con la vittoria della Juventus grazie a un’autorete di Mario Gila nel finale.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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