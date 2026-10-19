NOTIZIE
Shock allo Stadium: alcuni tifosi della Juventus bruciano le sciarpe dopo il Ko con la Lazio (VD)
La Lazio si impone con un netto 3-0 in casa della Juventus e, allo Stadium, al termine del match, alcuni tifosi bianconeri hanno bruciato le sciarpe in segno di protesta e aperta contestazione: di seguito il video.
Leggi anche: Jacobelli: “Partita dopo partita, Rino sta costruendo un capolavoro dietro l’altro”
I tifosi della Juventus bruciano le sciarpe dopo la sconfitta con la Lazio
🚨 فيديو صادم من مدرجات أليانز ستاديوم عقب نهاية مباراة يوفنتوس ولاتسيو: بعض من جماهير يوفي تُشعل النار في أوشحة الفريق، وسط شتائم من بقية الجماهير ضد اللاعبين 🔥🤷🏻♂️🤯⬜⬛🇮🇹❌ #SerieA 🇮🇹 #SerieAEnilive 🇮🇹 #JuventusLazio #Juventus #Juve #Spalletti #Gattuso #Lazio https://t.co/uJQG8PGoho— Arte Del Calcio (@ArteDelCalcio) October 18, 2026
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|19
|7
|2
|LAZIO
|19
|7
|3
|Roma
|17
|7
|4
|Milan
|15
|7
|5
|Como
|14
|7
|6
|Frosinone
|13
|7
|7
|Cagliari
|13
|6
|8
|Juventus
|11
|7
|9
|Napoli
|10
|7
|10
|Atalanta
|9
|7
|11
|Lecce
|9
|7
|12
|Sassuolo
|8
|7
|13
|Torino
|7
|6
|14
|Bologna
|5
|7
|15
|Monza
|4
|6
|16
|Parma
|4
|6
|17
|Udinese
|4
|7
|18
|Genoa
|4
|7
|19
|Fiorentina
|4
|7
|20
|Venezia
|3
|7
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE13 ore ago
Progetto Flaminio: dialogo su più fronti col Comune
-
INFORTUNATI12 ore ago
Infortunio Marusic, è la settimana del rientro? Il giocatore punta il Parma
-
NOTIZIE1 giorno ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI12 ore ago
Infortunio Gudmundsson, domani nuovi esami: la situazione