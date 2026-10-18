Juventus-Lazio, i tifosi biancocelesti conquistano lo Stadium

Tutto esaurito e sostegno incessante da parte del settore ospiti dell’Allianz Stadium: i tifosi biancocelesti sono il dodicesimo uomo, in grado di spingere la Lazio al momentaneo vantaggio per 1-0, firmato da Provstgaard, in casa della Juventus.

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Juventus Lazio, i tifosi rispondono presente: che sostegno dagli spalti

Nelle ultime trasferte in casa della Juventus la Lazio ha sempre stentato. Oggi, al momento, la Lazio si è portata in vantaggio con il gol di Provstgaard, anche grazie all’incessante sostegno che arriva dagli spalti. Complice l’assenza della curva bianconera, i cori dei tifosi biancocelesti si sono fatti più rumorosi, e l’Allianz Stadium ha cominciato a fare meno paura. Settore ospiti sold out e colorato di bianco e celeste, nel corso del riscaldamento e durante il primo tempo non sono mancate ovazioni per i giocatori di Gattuso, Zaccagni in particolare, fino a sovrastare, a tratti, il pubblico di casa.

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