Qui Juventus: Vlahovic sta meglio e punta la Coppa Italia

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO VLAHOVIC - Lazio e Juventus si affronteranno due volte in tre giorni. La prima in Serie A. La seconda in Coppa Italia. Ed è proprio verso quest'ultima sfida che Allegri può sorridere. Dusan Vlahovic, che in campionato sarà squalificato, è tornato ad allenarsi e scalda i motori per la semifinale.

Verso Juventus - Lazio di Coppa Italia: le ultime su Vlahovic

L'ultimo allenamento, come raccontato da La Gazzetta dello Sport, ha confermato le buone impressioni delle ore precedenti. Vlahovic, dopo aver saltato gli impegni con la Serbia per un problema alla schiena, è tornato in gruppo. Ha lavorato con i compagni e, con ogni probabilità, sarà in campo nella decisiva semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio, fissata a martedì 2 aprile alle 20.30.