JUVENTUS PARMA RONALDO – Una vittoria sofferta quella della Juventus di ieri sera. La squadra di Sarri batte il Parma per 2-1 e allunga in classifica su Inter(-4) e Lazio (-6), ma gli uomini di Inzaghi hanno una partita in meno. Cristiano Ronaldo fa doppietta, Cornelius aveva illuso i ducali, che escono a testa alta comunque dall’Allianz Stadium. La prossima giornata sarà una sorta di crocevia, con le partite Napoli-Juventus, Inter-Cagliari e Roma-Lazio.