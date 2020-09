Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS SAMPDORIA SERIA – La Juventus è la squadra che più si sta battendo per la riapertura degli stadi in Serie A. Il club bianconero non molla e continua per la sua strada: l’obiettivo è giocare il match contro la Sampdoria a porte aperte.

La richiesta della Juventus

Da quanto si evince dal nuovo DPCM, firmato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, gli stadi dovranno rimanere chiusi almeno fino al 7 ottobre. Per questo motivo la richiesta fatta nei giorni scorsi dalla Juventus, unita alla Regione Piemonte, di riaprire l’Allianz Stadium a capienza ridotta (8.000 tifosi) non potrà essere approvata. Tuttavia la società bianconera, da quanto si apprende da Sky Sport, ha deciso di presentare una nuova richiesta che limiti il numero dei partecipanti a 1.000. La cifra, infatti, sarebbe consentita dal nuovo Decreto per quanto riguarda le manifestazione sportive.

