CORONAVIRUS RUGANI MATUIDI – Circa un mese fa, i calciatori della Juventus Daniele Rugani e Blaise Matuidi stati tra i primi casi positivi al Coronavirus in Serie A. Oggi i due giocatori del club di proprietà Agnelli sono risultati negativi al doppio controllo con test diagnostici, e sono ufficialmente guariti dalla malattia. Questo il comunicato della “Vecchia Signora”.

Il comunicato della Juventus

Daniele Rugani e Blaise Matuidi hanno effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. I giocatori sono pertanto guariti e non sono più sottoposti al regime di isolamento domiciliare.

