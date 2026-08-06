Ex Lazio, Kakuta: “I calciatori portano un fardello molto pesante”

Gael Kakuta, meteora alla Lazio nel 2014, ha parlato in un’intervista ai microfoni di Capté della salute mentale dei calciatori: in particolare, delle difficoltà psicologiche cui va incontro la maggioranza, se non la totalità, di essi, sospesi tra rapporti umani falsi e il costante bisogno di fuga dalla solitudine. Ecco le sue parole.

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Le parole di Kakuta nell’intervista sulle difficoltà psicologiche dei calciatori

“Il 90%, direi addirittura il 99,9% dei calciatori è infelice. I calciatori hanno un fardello molto pesante da portare e grandi responsabilità sulle spalle. A nessuno importa come si sentono veramente e vivono in un mondo in cui bisogna dare sempre il massimo…”.

Sul bisogno di fuggire dalla solitudine

“Alcuni riescono a divertirsi, altri giocano ai videogiochi; ci sono diverse forme di dopamina che fanno perdere il contatto con la realtà. Molti fuggono dalla solitudine perché affrontarla significa affrontare se stessi”.

Sui rapporti umani

“Non sai nemmeno chi ti sta intorno, non sai chi c’è e perché. Non sai se le tue relazioni sono reali. Alcune persone si chiudono in una bolla, senza rendersi conto di cosa stia realmente succedendo. Una fetta molto ampia della popolazione indossa maschere”.

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