Kalaj va alla Carrarese, ecco il comunicato ufficiale della società

MERCATO LAZIO KALAJ – Mario Kalaj è un nuovo giocatore della Carrarese. Nella giornata di oggi l’ormai ex difensore della Lazio ha firmato il contratto che lo legherà al club toscano fino al 2023. A ufficializzare l’acquisto del giocatore albanese è stata la stessa Carrarese con un comunicato sui propri canali social. Il giocatore ha rilasciato le prime dichiarazioni ufficiali e si prepara ad iniziare la stagione con grande entusiasmo.

Il comunicato del club

“Carrarese calcio 1908 srl comunica di aver perfezionato, a titolo definitivo, l’acquisizione dalla società S.S Lazio del diritto alle prestazioni sportive di Sergio Kalaj che si lega ai colori azzurri sino al 30.06.2023”.

Le parole di Kalaj

“La Carrarese rappresenta un salto in avanti nella mia carriera professionale, una opportunità che devo dimostrare di meritare. A Carrara, l’ambiente è estremamente positivo ed in questi anni è stato costruito qualcosa di interessante, sempre a livelli molto importanti. La forza della nostra squadra deve essere concentrata nel lavoro e nella coesione tra tutti noi. In ritiro dovremo partire forte, capire quello che vorrà da noi mister Di Natale e cercare di metabolizzare l’idea di calcio che vorremo proporre. Di ruolo sono il classico centrale di difesa, forte fisicamente e capace di provare l’anticipo. Nonostante la stazza sono anche abbastanza veloce e sono in grado di interpretare il ruolo sia in una difesa a tre o a quattro”.

