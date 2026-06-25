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Ex Lazio: sondaggio dalla Serie A per Daichi Kamada
Il futuro dell’ex centrocampista della Lazio Daichi Kamada potrebbe essere nuovamente in Italia: sulle sue tracce ci sarebbe la Fiorentina.
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Sondaggio della Fiorentina per Kamada
Stando a quanto affermato dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto, la Fiorentina avrebbe effettuato un sondaggio per l’ex Lazio Daichi Kamada, in scadenza di contratto col Crystal Palace, club col quale quest’anno si è laureato campione in Conference League. Tuttavia il giocatore al momento si trova impegnato ai Mondiali col Giappone ed ogni discorso sul suo futuro è da rimandare al termine del torneo.
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