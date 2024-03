Due biancocelesti pre-convocati dalle proprie nazionali

Tempo di lettura: < 1 minuto

Guendouzi e Kamada sono stati pre-convocati dalle proprie Nazionali, rispettivamente da Francia e Giappone per i prossimi impegni in programma.

Guendouzi e Kamada pre-convocati dalle loro nazionali

Guendouzi e Kamada. Due percorsi che si sono intrecciati, ma che stanno avendo un risvolto differente nella storia della Lazio. Entrambi sono stati acquistati per sopperire alla mancanza di Milinkovic-Savic. Nonostante le caratteristiche non siano le stesse del serbo, Guendouzi sta giocando una stagione di livello. Anche quando le prestazione della Lazio sono insufficienti, il francese è uno dei pochi a salvarsi dalle critiche. Per questo motivo, Guendouzi è stato pre-convocato dalla Francia, dopo un'assenza dalla nazionale dal 2022.

Kamada invece non sta mettendo in mostra le capacità per cui è stato scelto da Claudio Lotito. Si è sempre trovato in difficoltà non riuscendo ad ambientarsi a pieno nel calcio italiano. Anche lui è stato pre-convocato in vista degli impegni del Giappone. Un'occasione per ritrovare magari lo spirito giusto e dare, quando e se scelto da Maurizio Sarri, il giusto contributo.