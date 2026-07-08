Ex Lazio, Kamada rinnova con il Crystal Palace

L’ex centrocampista della Lazio Daichi Kamada, proseguirà la sua avventura con la maglia del Crystal Palace per un altro anno. Come rivelato da Onefootball il calciatore giapponese ha firmato un contratto fino al prossimo giugno con il club di Premier League.

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Kamada rinnova con il Crystal Palace per un anno, le parole del presidente del club inglese Steve Parish.

“È una notizia fantastica per il Crystal Palace. Negli ultimi due anni Daichi ha lasciato il segno nel centro del campo, oltre ad essere diventato uno dei beniamini dei tifosi sia dentro che fuori dal campo. Sono felicissimo che abbia rifiutato le numerose offerte che gli sono state fatte per prolungare la sua permanenza nel sud di Londra”.

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