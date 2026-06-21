L’ex Lazio Kamada ancora in gol con il Giappone

Dopo la prima rete nella prima giornata del Mondiale FIFA 2026, l’ex giocatore della Lazio, Daichi Kamada è andato ancora a segno nella seconda partita contro la Tunisia, nel match terminato per 4-0.

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Kamada: l’ex Lazio ancora a segno col Giappone

Il Giappone continua a sorprendere e si conferma una delle squadre più brillanti di questa fase iniziale del Mondiale. Dopo aver raccolto un punto nella sfida inaugurale contro l’Olanda, hanno centrato la prima vittoria del torneo dominando la Tunisia con un netto 4-0. La gara si è messa subito in discesa grazie all’intuizione dell’ex Lazio, Daichi Kamada, che ha trovato la rete con una giocata di grande classe. Per l’ex centrocampista della Lazio si tratta del secondo centro nella competizione, dopo il primo, molto fortuito contro la nazionale olandese.

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