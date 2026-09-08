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INTERVISTE

Kamara: “E’ stata una partita difficile, la Lazio ha spinto più di noi”

Published

4 ore ago

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Stadio Udinese

Il difensore della Udinese, Hassane Kamara, al termine della sfida del Bluenergy stadium contro la Lazio, ha rilasciato un’intervista al canale ufficiale del club friulano. Ecco le sue parole:

Leggi anche: Lazio, che rimonta a Udine: terza vittoria consecutiva e punteggio pieno

L’intervista di Kamara dopo Udinese Lazio

“È stata una partita difficile, abbiamo subito due infortuni, ma abbiamo perso giustamente. La Lazio ha spinto di più, noi ci siamo abbassati. Fa male ma dobbiamo imparare da questa partita. Nel finale loro hanno spinto, noi abbiamo fatto troppi errori e ci siamo abbassati. Era difficile stare in partita stanchi come eravamo. Io provo sempre a dare il massimo, oggi dopo i due gol torno sulla terra, devo continuare a spingere e basta”.

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