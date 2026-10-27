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Kane vince il Pallone d’Oro 2026: la classifica finale e tutti i premi assegnati
Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale inglese, ha vinto il Pallone d’Oro 2026, superando nella votazione dei 100 giornalisti selezionati da France Football Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Scopriamo insieme la classifica completa e tutti i premi assegnati per categoria.
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Chi ha vinto il Pallone d’Oro 2026: Kane trionfa, Mbappé e Yamal secondo e terzo
Nella prima edizione svoltasi a Londra, ecco che a trionfare è proprio un calciatore inglese. Harry Kane ha vinto l’edizione 2026 del Pallone d’Oro battendo una concorrenza agguerrita e fatta di grandissimi nomi. Mbappé, stella del Real Madrid, si ferma al secondo posto mentre Yamal, astro nascente del Barcellona, sale sul terzo gradino del podio. Più indietro troviamo Rodri e Messi, rispettivamente quarto e quinto, 22° l’unico esponente della Serie A, Lautaro Martinez.
73 gol in 65 presenze tra club e nazionale: 61 con il Bayern (36 in Bundesliga, 14 in Champions League, 10 in Coppa di Germania e 1 in Supercoppa) e 12 con l’Inghilterra (di cui 6 al Mondiale 2026, dove ha portato i Three Lions al terzo posto). Con questi numeri, per di più, ha vinto anche la Scarpa d’Oro europea. Il centravanti dei bavaresi riporta il Pallone d’Oro in Inghilterra dopo 25 anni, l’ultimo a vincerlo fu Michael Owen nel 2001.
Nel corso della cerimonia, inoltre, sono stati premiati anche la vincitrice del Pallone d’Oro femminile (Alexia Putellas), il miglior giovane (Yamal), il miglior allenatore (il Ct della Spagna Luis de la Fuente), il miglior portiere (Unai Simon), il miglior attaccante (Harry Kane) e la squadra dell’anno (PSG).
La classifica del Pallone d’Oro 2026
- Harry Kane
- Kylian Mbappé
- Lamine Yamal
- Rodri
- Leo Messi
- Khvicha Kvaratskhelia
- Ousmane Dembélé
- Eerling Haaland
- Michael Olise
- Fabian Ruiz
- Jude Bellingham
- Pau Cubarsí
- Achraf Hakimi
- Vitinha
- Declan Rice
- Ferran Torres
- Vinicius Jr.
- Marc Cucurella
- Joao Neves
- Willian Pacho
- Gabriel
- Lautaro Martinez
- Nuno Mendes
- Luis Diaz
- Marquinhos
- Dayot Upamecano
- Bruno Fernandes
- Julian Quiñones
- Ex aequo William Saliba e Sadio Mané
Pallone d’Oro 2026: tutti i premi assegnati per categoria
Pallone d’Oro maschile 2026: Harry Kane
Pallone d’Oro femminile 2026: Alexia Putellas
Trofeo Kopa per il miglior calciatore Under 21: Lamine Yamal
Premio per il miglior talento femminile: Vicky Lopez
Miglior allenatore dell’anno: Luis de la Fuente
Miglior allenatore Women dell’anno: Pere Romeu
Trofeo Yashin come miglior portiere: Unai Simon
Trofeo Gerd Muller come attaccante dell’anno (non votato, è la Scarpa d’Oro europea): Harry Kane
Miglior club maschile dell’anno: PSG
Miglior club femminile dell’anno: Barcellona.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Inter
|22
|8
|2
|LAZIO
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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