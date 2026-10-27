Kane vince il Pallone d’Oro 2026: la classifica finale e tutti i premi assegnati

Harry Kane, attaccante del Bayern Monaco e della Nazionale inglese, ha vinto il Pallone d’Oro 2026, superando nella votazione dei 100 giornalisti selezionati da France Football Kylian Mbappé e Lamine Yamal. Scopriamo insieme la classifica completa e tutti i premi assegnati per categoria.

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Chi ha vinto il Pallone d’Oro 2026: Kane trionfa, Mbappé e Yamal secondo e terzo

Nella prima edizione svoltasi a Londra, ecco che a trionfare è proprio un calciatore inglese. Harry Kane ha vinto l’edizione 2026 del Pallone d’Oro battendo una concorrenza agguerrita e fatta di grandissimi nomi. Mbappé, stella del Real Madrid, si ferma al secondo posto mentre Yamal, astro nascente del Barcellona, sale sul terzo gradino del podio. Più indietro troviamo Rodri e Messi, rispettivamente quarto e quinto, 22° l’unico esponente della Serie A, Lautaro Martinez.

73 gol in 65 presenze tra club e nazionale: 61 con il Bayern (36 in Bundesliga, 14 in Champions League, 10 in Coppa di Germania e 1 in Supercoppa) e 12 con l’Inghilterra (di cui 6 al Mondiale 2026, dove ha portato i Three Lions al terzo posto). Con questi numeri, per di più, ha vinto anche la Scarpa d’Oro europea. Il centravanti dei bavaresi riporta il Pallone d’Oro in Inghilterra dopo 25 anni, l’ultimo a vincerlo fu Michael Owen nel 2001.

Nel corso della cerimonia, inoltre, sono stati premiati anche la vincitrice del Pallone d’Oro femminile (Alexia Putellas), il miglior giovane (Yamal), il miglior allenatore (il Ct della Spagna Luis de la Fuente), il miglior portiere (Unai Simon), il miglior attaccante (Harry Kane) e la squadra dell’anno (PSG).

La classifica del Pallone d’Oro 2026

Harry Kane

Kylian Mbappé

Lamine Yamal

Rodri

Leo Messi

Khvicha Kvaratskhelia

Ousmane Dembélé

Eerling Haaland

Michael Olise

Fabian Ruiz

Jude Bellingham

Pau Cubarsí

Achraf Hakimi

Vitinha

Declan Rice

Ferran Torres

Vinicius Jr.

Marc Cucurella

Joao Neves

Willian Pacho

Gabriel

Lautaro Martinez

Nuno Mendes

Luis Diaz

Marquinhos

Dayot Upamecano

Bruno Fernandes

Julian Quiñones

Ex aequo William Saliba e Sadio Mané

Pallone d’Oro 2026: tutti i premi assegnati per categoria

Pallone d’Oro maschile 2026: Harry Kane

Pallone d’Oro femminile 2026: Alexia Putellas

Trofeo Kopa per il miglior calciatore Under 21: Lamine Yamal

Premio per il miglior talento femminile: Vicky Lopez

Miglior allenatore dell’anno: Luis de la Fuente

Miglior allenatore Women dell’anno: Pere Romeu

Trofeo Yashin come miglior portiere: Unai Simon

Trofeo Gerd Muller come attaccante dell’anno (non votato, è la Scarpa d’Oro europea): Harry Kane

Miglior club maschile dell’anno: PSG

Miglior club femminile dell’anno: Barcellona.

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