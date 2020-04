Tempo di lettura: < 1 minuto

KEITA LAZIO – Keita Balde, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, è tornato a parlare di Lazio. Con i biancocelesti è cresciuto ed è approdato nel calcio dei grandi, mostrando un grande talento. Ora, dopo l’esperienza all’Inter, è tornato in Francia al Monaco, dove assicura di stare bene. Ecco le sue parole.

Keita sulla Lazio

“Inter e Lazio le vedevo bene entrambe, soprattutto la Lazio. Mi sembrava fortissima, peccato che si sia fermato tutto. E’ un club dove sono stato tanti anni, ce l’ho nel cuore. Non so se potrà vincere lo Scudetto ma se la giocherà fino alla fine. Non sono sorpreso del rendimento dei biancocelesti”

Sul Coronavirus

“Qui a Montecarlo l’impatto del Coronavirus è relativo, però mio padre e i miei fratelli sono a Barcellona e lì la situazione è brutta, e mia madre a Dakar è molto preoccupata. Se il Covid-19 arriva forte in Africa sarà una catastrofe. Dicono che il calore possa essere un deterrente contro il virus, quindi spero abbiano ragione”

Futuro

“Qui sto bene. Città a misura d’uomo, ottimo club, squadra rispettata, allenatore scuola Barcellona. Ho altri due anni di contratto e al futuro non penso. Lo dicevo prima, è ancor più vero ora”

