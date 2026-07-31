Keita Baldé messo alla porta, il futuro sarà lontano da Monza

L’avventura di Keita Baldé con il Monza è giunta ai titoli di coda: il calciatore è fuori dal progetto tecnico di Ivan Juric ed è stato espressamente invitato a dare il suo addio al club brianzolo.

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Keita Baldé dà l’addio al Monza: deve cercare una nuova destinazione

“Su di lui sono solo valutazioni tecniche, niente di personale, non fa parte del progetto tecnico. Bravissimo ragazzo e molto professionale, cercheremo di trovare insieme la soluzione migliore per tutti”. Con queste parole l’AD del Monza, Mauro Baldissoni, a margine della conferenza di presentazione di Ivan Juric, ha invitato l’ex calciatore della Lazio a cercare una nuova destinazione. Arrivato in Brianza nel febbraio 2025 dopo essersi svincolato dal Sivasspor, termina così dopo 32 partite l’esperienza di Keita Baldé con il Monza.

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