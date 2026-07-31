NOTIZIE
Keita Baldé messo alla porta, il futuro sarà lontano da Monza
L’avventura di Keita Baldé con il Monza è giunta ai titoli di coda: il calciatore è fuori dal progetto tecnico di Ivan Juric ed è stato espressamente invitato a dare il suo addio al club brianzolo.
LEGGI ANCHE: UFFICIALE: la Lazio ha preso il giovane Veridiano dal PAOK
Keita Baldé dà l’addio al Monza: deve cercare una nuova destinazione
“Su di lui sono solo valutazioni tecniche, niente di personale, non fa parte del progetto tecnico. Bravissimo ragazzo e molto professionale, cercheremo di trovare insieme la soluzione migliore per tutti”. Con queste parole l’AD del Monza, Mauro Baldissoni, a margine della conferenza di presentazione di Ivan Juric, ha invitato l’ex calciatore della Lazio a cercare una nuova destinazione. Arrivato in Brianza nel febbraio 2025 dopo essersi svincolato dal Sivasspor, termina così dopo 32 partite l’esperienza di Keita Baldé con il Monza.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Atalanta
|0
|0
|2
|Bologna
|0
|0
|3
|Cagliari
|0
|0
|4
|Como
|0
|0
|5
|Fiorentina
|0
|0
|6
|Frosinone
|0
|0
|7
|Genoa
|0
|0
|8
|Inter
|0
|0
|9
|Juventus
|0
|0
|10
|Lazio
|0
|0
|11
|Lecce
|0
|0
|12
|Milan
|0
|0
|13
|Monza
|0
|0
|14
|Napoli
|0
|0
|15
|Parma
|0
|0
|16
|Roma
|0
|0
|17
|Sassuolo
|0
|0
|18
|Torino
|0
|0
|19
|Udinese
|0
|0
|20
|Venezia
|0
|0
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO12 ore ago
Romagnoli tra Al Sadd e Atalanta: la situazione
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Sergi Dominguez alla Lazio, diminuiscono le possibilità di fumata bianca
-
NOTIZIE8 ore ago
Campagna abbonamenti Lazio, il piatto piange: il dato aggiornato
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Gimenez Lazio, la trattativa si preannuncia lunga: i tempi