La Lazio cerca la nuova punta in Brasile: contatti per Kennedy

La Lazio è alla ricerca dell’attaccante da regalare a Gennaio Gattuso: nel mirino sarebbe finito anche John Kennedy, classe 2002 brasiliano della Fluminense. I dettagli della trattativa di calciomercato

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Lazio Kennedy: la Lazio vuole pescare l’attaccante dal campionato brasiliano

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Lazio avrebbe avviato i contatti per acquistare John Kennedy dalla Fluminense. Si tratterebbe solo di sondaggi esplorativi per accertare l’esistenza di margini per la trattativa, e non di un affondo ufficiale, mancando ancora una vera e propria offerta formale. Nessuna trattativa per il momento, ma una manifestazione di interesse che conferma la grande attenzione degli uomini mercato biancocelesti ai più luccicanti gioielli del panorama mondiale, e brasiliano in particolare. Il profilo piace alla dirigenza e a Gattuso, ma si resta in attesa di conoscere i margini economici dell’operazione.

Chi è John Kennedy

John Kennedy è una punta centrale classe 2002 di proprietà della Fluminense, dove è cresciuto. In prima squadra dal 2020, ha disputato da allora 167 partite, segnando 37 gol e fornendo 9 assist. Particolarmente brillante la stagione attuale, in cui ha messo a referto 14 reti e 2 assist in tutte le competizioni. La sua marcatura più importante, però, resta quella siglata nei tempi supplementari della finale di Copa Libertadores 2023 contro il Boca Juniors, con cui ha deciso la partita.

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