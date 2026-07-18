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Kennedy testa calda: rissa ed espulsione col Fluminense, ecco cosa è successo
Il nome di John Kennedy, calciatore del Fluminense, è stato accostato alla Lazio negli ultimi giorni di mercato, anche se le notizie che arrivano dal Brasile non sono molto rassicuranti; nell’ultima partita, infatti, l’obiettivo di mercato biancoceleste è stato espulso a seguito di una rissa.
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Kennedy espulso dopo una rissa in campo col Fluminense: la ricostruzione
Un parapiglia, o meglio una rissa, e poi l’espulsione. Questo è quanto ha patito John Kennedy nel match tra Fluminense e Red Bull Bragantino. Subentrato al 56′ al posto di Jefferson Savarino, l’obiettivo di mercato della Lazio è stato espulso dall’arbitro al 94′. Motivo? Una rissa nella quale sono stati coinvolti tanti calciatori, ma che ha visto in lui il protagonista principale assieme al rivale Fabinho, anche lui espulso.
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