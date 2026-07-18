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Kennedy testa calda: rissa ed espulsione col Fluminense, ecco cosa è successo

Published

2 ore ago

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Kennedy rissa espulsione Fluminense Red Bull Bragantino

Il nome di John Kennedy, calciatore del Fluminense, è stato accostato alla Lazio negli ultimi giorni di mercato, anche se le notizie che arrivano dal Brasile non sono molto rassicuranti; nell’ultima partita, infatti, l’obiettivo di mercato biancoceleste è stato espulso a seguito di una rissa.

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Kennedy espulso dopo una rissa in campo col Fluminense: la ricostruzione

Un parapiglia, o meglio una rissa, e poi l’espulsione. Questo è quanto ha patito John Kennedy nel match tra Fluminense e Red Bull Bragantino. Subentrato al 56′ al posto di Jefferson Savarino, l’obiettivo di mercato della Lazio è stato espulso dall’arbitro al 94′. Motivo? Una rissa nella quale sono stati coinvolti tanti calciatori, ma che ha visto in lui il protagonista principale assieme al rivale Fabinho, anche lui espulso.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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