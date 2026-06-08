Franck Kessie, occasione a parametro zero: Gattuso chiama l’ivoriano

Franck Kessie, centrocampista ivoriano all’Al-Ahli dal 2023, ha il contratto che scadrà il 30 giugno 2026 e non rinnoverà con il club saudita: la Lazio resta alla finestra e Gattuso, che lo ha allenato al Milan dal 2017 al 2019, vorrebbe portarlo in biancoceleste. Lo sguardo sugli svincolati resta assolutamente presente.

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Franck Kessie non rinnoverà con il club saudita e, dopo il Mondiale, dovrà trovare casa in una nuova squadra. Un ritorno in Italia lo stuzzica, paese che ha lasciato nel 2022 quando approdò poi al Barcellona per una sola stagione. L’Al-Ahli non gli confermerà il contratto e quasi alla soglia dei 30 anni, è di dicembre 1996, il centrocampista ivoriano dovrà accasarsi altrove.

L’ingaggio è alto e oneroso, ammonta circa a 5 milioni di euro netti l’anno, ed è ovviamente impraticabile per le casse della Lazio. Se dovesse approdare a Formello, con la forte intercessione da parte di mister Gattuso, è chiaro che dovrebbe rinunciare almeno alla metà – se non ancora di più – rispetto alla cifra che guadagnava in Arabia. Dopo le esperienze con le maglie di Atalanta e Milan, il calciatore africano sposerebbe così la causa biancoceleste.

Centrocampista dotato di grande fisicità, alla quale abbina una buona tecnica di base e agonismo, è abile negli inserimenti offensivi e nel colpo di testa. A ciò va aggiunto il fatto che in carriera ha sempre dimostrato di essere un abile rigorista: ha messo a segno infatti 31 penalty su 36 calciati. Tutto è ancora in fase pre-embrionale e andrà certamente atteso il Mondiale, ma la chiamata di Gattuso potrebbe davvero convincerlo a sposare la causa biancoceleste. Con sé porterebbe esperienza e personalità.

di Claudio Troilo

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