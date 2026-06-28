Calciomercato Lazio, torna di moda Kike Salas per rinforzare la difesa

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato, la Lazio è pronta a muoversi per rinforzare la rosa dopo un’estate deludente in cui l’indice di liquidità bloccato non ha permesso alla società di muoversi sul fronte acquisti: il club biancoceleste avrebbe puntato proprio dal Siviglia il difensore classe 2002 Kike Salas.

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Kike Salas del Siviglia nel mirino della Lazio per il calciomercato invernale

AGGIORNAMENTO 28 GIUGNO – La trattativa per Salas sembrava chiusa al termine del mercato di riparazione, ma ora potrebbe improvvisamente riaprirsi. Il calciatore sarebbe infatti stato nuovamente proposto ad Angelo Fabiani. Nei prossimi giorni, vedremo se le voci di corridoio si faranno concrete o meno.

AGGIORNAMENTO 30 GENNAIO – Dal momento che Romagnoli è in uscita, perché nessuno a Formello vuole costringerlo a restare dopo che ha fatto trasparire la sua intenzione di smettere di allenarsi se non sarà lasciato libero, la necessità di un nuovo difensore si è fatta priorità. Salas a Fabiani piace molto e il ds pensa di poterne acquistare il cartellino per non più 7 milioni.

AGGIORNAMENTO 25 GENNAIO – Secondo quanto affermato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira, ci sarebbero stati contatti nelle ultime ore tra la Lazio e gli agenti di Kike Salas che Fabiani monitora da tempo e che ha visionato personalmente nel corso della gara contro il Celta Vigo. Potrebbe essere lui il sostituto di Romagnoli.

Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Orgullo Biri, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Kike Salas, giovane difensore centrale del Siviglia. Il classe 2002, considerato uno dei prospetti più interessanti del club andaluso, ha una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, ma la sua valutazione attuale si aggira intorno agli 8 milioni (anche causa minutaggio.

Il club biancoceleste, alla ricerca di rinforzi in vista della sessione invernale di mercato, starebbe monitorando con attenzione la situazione del giocatore, pronto a cogliere l’occasione giusta per rilanciare la propria stagione dopo un’estate di mercato sottotono e un inizio stagione deludente.

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Redazione Lazionews.eu

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