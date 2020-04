Tempo di lettura: < 1 minuto

KISHNA LAZIO – Mentre nel mondo si continua a combattere l’emergenza Coronavirus, in Lega Serie A si discute sulla possibile riduzione degli stipendi dei calciatori. Ricardo Kishna ha un contratto con la Lazio in scadenza nel giugno del 2020. L’olandese ha parlato così della situazione ai microfoni di Rtlnieuws.

Le parole di Kishna

“Ero negli Stati Uniti per recuperare dall’infortunio al ginocchio, ho avuto difficoltà per tornare in Olanda. Ora con la mia ragazza siamo a casa ad Amsterdam, al sicuro. Ho un contratto con la Lazio, non ho parlato con il club. Si parla di contratti automaticamente rinnovati per qualche altro mese, vedremo. Ho un po’ di soldi da parte, non è un problema. Se devo tagliarmi lo stipendio sono pronto a farlo, non posso parlare male del club. Mi hanno rinnovato l’accordo quando ero fuori per molte partite. Sono grato alla Lazio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.