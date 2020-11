Tempo di lettura: < 1 minuto

RICARDO KISHNA LAZIO – L’ex centrocampista della Lazio, Ricardo Kishna, sta disputando il campionato olandese con la maglia dell’ADO den Haag. Il giocatore ha racconto, nel programma olandese ‘Andy Niet te Vermeijde‘, la sua lotta contro la depressione. Di seguito le sue parole.

Le parole di Kishna

“Nel calcio è una specie di tabù raccontare che si sta male. Siamo tutti uomini, vogliamo tutti avere successo. Ma ci sono anche momenti in cui le cose non vanno come dovrebbero. Penso che sia molto importante condividerlo”.

