Buon compleanno Klose! Gli auguri della Lazio (FOTO)

Compie oggi gli anni una leggenda della storia della Lazio: è il quarantottesimo compleanno di Mirolsva Klose! In biancoceleste tra il 2011 e il 2016, ha siglato 63 reti e servito 35 assist in 171 presenze, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia del 2013. Ecco gli auguri da parte della società biancoceleste.

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Gli auguri della Lazio per il compleanno di Klose

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