NOTIZIE
Buon compleanno Klose! Gli auguri della Lazio (FOTO)
Compie oggi gli anni una leggenda della storia della Lazio: è il quarantottesimo compleanno di Mirolsva Klose! In biancoceleste tra il 2011 e il 2016, ha siglato 63 reti e servito 35 assist in 171 presenze, contribuendo alla vittoria della Coppa Italia del 2013. Ecco gli auguri da parte della società biancoceleste.
LEGGI ANCHE: Cardone: “Provedel andrà all’Inter. Gila? Servono 30 milioni”
Gli auguri della Lazio per il compleanno di Klose
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO7 ore ago
Al Sadd Romagnoli, brusca frenata: ecco la settimana decisiva!
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Mandas, il Bournemouth c’è ancora ma Gattuso ci vuole puntare: le ultime
-
INFORTUNATI6 ore ago
Cataldi procede nel recupero dall’infortunio e incontra Gattuso
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Lutaro Rivero lascia il River, la Lazio osserva: Fabiani tenta l’affondo