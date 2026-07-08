INTERVISTE
Klose: “Messi è un fenomeno. Mi spedirà una maglia autografata”
In una recente intervista, Miroslav Klose è tornato a parlare di Lionel Messi, che ha da poco superato il suo record di gol ai Mondiali, diventando il miglior bomber della storia. Ecco le sue parole.
LEGGI ANCHE: Sfuma completamente Asp Jensen: ha scelto la Spagna
Le parole di Klose nell’intervista sul record di gol ai Mondiali superato da Messi
“Messi è un fenomeno pazzesco. Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, è stato mio compagno di squadra alla Lazio, siamo ancora regolarmente in contatto. Ha chiamato Messi dopo che lui ha eguagliato il mio record di gol ai Mondiali. È stato davvero molto emozionante. Naturalmente io e lui ci siamo incrociati di tanto in tanto sul campo, è sempre stato bello e rispettoso. Questa telefonata, però, è stata la prima volta in cui abbiamo parlato un po’ più a lungo al di fuori del terreno di gioco. Ha detto che mi spedirà una maglia autografata”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
PIÙ LETTI
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 ore ago
Gila saluta la Lazio, è fatta con il Milan: un affare da 85 milioni di euro totali!
-
CALCIOMERCATO LAZIO1 giorno ago
Calciomercato Lazio estate 2026: tutte le trattative, acquisti e cessioni
-
CALCIOMERCATO LAZIO3 giorni ago
Provedel all’Inter è cosa fatta: l’estremo difensore sosterrà le visite mediche
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Diogo Leite si è svincolato: la Lazio resta alla finestra nonostante le difficoltà