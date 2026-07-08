Klose: “Messi è un fenomeno. Mi spedirà una maglia autografata”

In una recente intervista, Miroslav Klose è tornato a parlare di Lionel Messi, che ha da poco superato il suo record di gol ai Mondiali, diventando il miglior bomber della storia. Ecco le sue parole.

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Le parole di Klose nell’intervista sul record di gol ai Mondiali superato da Messi

“Messi è un fenomeno pazzesco. Il commissario tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, è stato mio compagno di squadra alla Lazio, siamo ancora regolarmente in contatto. Ha chiamato Messi dopo che lui ha eguagliato il mio record di gol ai Mondiali. È stato davvero molto emozionante. Naturalmente io e lui ci siamo incrociati di tanto in tanto sul campo, è sempre stato bello e rispettoso. Questa telefonata, però, è stata la prima volta in cui abbiamo parlato un po’ più a lungo al di fuori del terreno di gioco. Ha detto che mi spedirà una maglia autografata”.

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