Klose: “In questi Mondiali il mio record sarà superato, ma mi sta benissimo così”

Miro Klose, leggendario attaccante tedesco ed ex calciatore della Lazio, detiene ancora il record di reti segnate ai Mondiali FIFA, con ben 16 marcature a suo nome, ma in questa edizione potrebbe essere superato da Leo Messi o Kylian Mbappè, che lo tallonano con 13 e 12 gol: in una intervista con il Süddeutsche Zeitung, il bomber ha commentato così l’eventualità di perdere il primato.

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L’intervista a Klose nella quale il bomber parlar del suo record di gol ai Mondiali

“Mi aspetto che il mio record venga superato in questi Mondiali. È un’edizione allargata, ci sono più partite e quindi più opportunità di segnare. Sia Messi sia Mbappé andranno lontano e va benissimo così, il record prima o poi sarebbe comunque stato superato. Se dovesse succedere, mi farebbe piacere che lo facesse Messi. Sono un suo grande fan da sempre, è un genio. E poi stimo molto anche l’allenatore dell’Argentina Scaloni. Ai tempi della Lazio l’avevo portato un po’ in giro per la città, facendogli vedere tutto. Siamo buoni amici”.

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