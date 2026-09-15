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Konur: “Icardi spinge per la Lazio, a breve incontro con Gattuso e decisione finale”
Voci che si rincorrono su Mauro Icardi alla Lazio con grande frenesia nelle ultime ore; su X, il giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, Ekrem Konur, ha affermato che a breve ci dovrebbe essere un incontro tra calciatore e Gattuso, per poi decidere. Ecco di seguito il post.
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Le parole di Konur su Icardi alla Lazio
“Mauro Icardi continua a spingere per unirsi alla Lazio, con il presidente Lotito che non esclude la possibilità. Le trattative proseguono, ma ci sono ostacoli significativi. Gattuso preferisce Andrea Pinamonti, mentre il direttore sportivo Fabiani mostra scarso interesse per l’attaccante argentino. Un incontro tra Gattuso e Icardi è previsto a breve, con la decisione finale che spetterà all’allenatore“.
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