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Konur: “Icardi spinge per la Lazio, a breve incontro con Gattuso e decisione finale”

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31 minuti ago

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Konur Icardi Gattuso Lazio incontro

Voci che si rincorrono su Mauro Icardi alla Lazio con grande frenesia nelle ultime ore; su X, il giornalista turco ed esperto di calciomercato internazionale, Ekrem Konur, ha affermato che a breve ci dovrebbe essere un incontro tra calciatore e Gattuso, per poi decidere. Ecco di seguito il post.

Leggi anche: Pastore: “Aspetto di vedere Gattuso che risponde a Lotito!”

Le parole di Konur su Icardi alla Lazio

Mauro Icardi continua a spingere per unirsi alla Lazio, con il presidente Lotito che non esclude la possibilità. Le trattative proseguono, ma ci sono ostacoli significativi. Gattuso preferisce Andrea Pinamonti, mentre il direttore sportivo Fabiani mostra scarso interesse per l’attaccante argentino. Un incontro tra Gattuso e Icardi è previsto a breve, con la decisione finale che spetterà all’allenatore“.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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