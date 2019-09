NAZIONALE KOSOVO BERISHA – Prima soddisfazione personale, per Valon Berisha. Il centrocampista della Lazio, che in biancoceleste – complice anche qualche infortunio di troppo – non è ancora riuscito ad imporsi, ha sbloccato il match del suo Kosovo contro l’Inghilterra, nell’impegno valido per le qualificazioni ad Euro2020. All’ex Salisburgo è bastato appena 1′ minuto per mettere la firma sul match: dopo la Nazionale, Valon è pronto a dire la sua anche con l’aquila sul petto.